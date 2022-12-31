نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتعاون المشترك هاتفياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 31 ديسمبر 2022 10:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اليوم خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التقدم والازدهار.

كما تبادل سموه مع أخيه أمير دولة قطر وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.