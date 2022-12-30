نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يعزّي رئيس وزراء الهند في وفاة والدته على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 09:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خالص تعازيه لناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، في وفاة والدته.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «خالص التعازي إلى رئيس وزراء الهند، الصديق العزيز ناريندرا مودي في وفاة والدته السيدة هيرابين مودي، وأعبر عن أصدق مشاعر المواساة له وعائلته الكريمة».