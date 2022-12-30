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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 05:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وبدعم السفارة الثقافية للدولة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” .. تم افتتاح “بيت الإبداع للفنون التشكيلية والبصرية” في نواكشوط تحت إشراف السيدة الأولى لجمهورية موريتانيا الإسلامية الدكتورة مريم بنت محمد فاضل ولد الداه.

وبحسب “وام”، حضر الافتتاح .. معالي صفية بنت انتهاه وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ومعالي الأستاذ محمد ولد سويدات وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان ومعالي حياة قطاط القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية ومعالي الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو ” و سعادة حمد غانم المهيري سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وجاءت فكرة بيت الإبداع للفنون التشكيلية والبصرية بمبادرة من الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان سفيرة فوق العادة للثقافة لدى منظمة الألكسو خلال زيارتها الثقافية الفنية لموريتانيا خلال شهر نوفمبر 2021 وسيستفيد من بيت الإبداع أكثر من 150 من الفنانين الشباب والرواد .

وتم بهذه المناسبة تنظيم معرض فني ضم أكثر من 95 عملا فنيا لـ 40 فنانا تنوعت بين المدارس والأساليب الفنية المتنوعة منها الزيتي والمائي وبالفحم والرصاص وانقسمت إلى التجريدي والواقعي والبروتريه والرسكلة الفنية والمجسمات الفنية.

واستهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاه رفع الستار عن لوحة التدشين وأعقبته الكلمات الرسمية لمعالي مدير عام منظمة الألكسو الذي أكد فيها أن هذا الصرح الثقافي الرائد يعد أحد الثمار المميزة للأنشطة المشتركة بين منظمة الألكسو والسفيرة فوق العادة للثقافة الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان .. مبينا أن هذا الصرح الثقافي الفني المتميز الذي جاء بدعم من سفيرة الثقافة سيعطي دفعاً قوياً للفنانين التشكيلين الشباب للتطوير من إبداعاتهم وقدراتهم كما أنه يعد فرصة جيدة لإبراز التنوع الفني والثقافي الموريتاني.

وقال سعادة حمد المهيري إن “بيت الإبداع للفنون التشكيلية والبصرية” يؤكد عمق وقوة العلاقات بين الإمارات وموريتانيا.. لافتا إلى أن الإمارات تولي الفن التشكيلي اهتماماً كبيراً بوصفه واحداً من الفنون الجميلة التي تجسد الأفكار المبدعة من خلال الرسم أو التصوير أو النحت وغيرها من الإبداعات من خلال هذه الفضاءات الفنية الجميلة التي يتقاسمها الفنانون التشكيليون مع أشقائهم العرب عامة ومع الموريتانيين خاصة.. لافتا إلى أن الإماراتيين أبدعوا ومثلوا ثقافة الدولة من خلال المشاركات الفاعلة في المعارض الدولية.. موضحا أن افتتاح “بيت الإبداع” سيكون منصة داعمة للفنانين والهواة في موريتانيا ودافعا للسير في دروب الإبداع والتميز.

من جانبها وجهت السيدة معط ارحيّل رئيسة جمعية الفنانين التشكيليين الشباب الموريتانيين والمشرفة على بيت الإبداع للفنون التشكيلية والبصرية الشكر والتقدير إلى الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان على دعمها ورعايتها لبيت الإبداع للفنون التشكيلية والبصرية ووزارة الثقافة على المساهمة والتأطير، وللمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومركز محيط على كل الدعم و التشجيع الذي حظي به بيت الإبداع للفنون البصرية والتشكيلية مما كان له الأثر الكبير والجلي في جعل نشاط الجمعية أكثر فعالية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة .

وأكدت أن هذا الصرح الثقافي الجديد يعتبر كياناً جامعاً للشباب الموريتاني المهتم بالفن التشكيلي والفنون البصرية ليبرزوا مواهبهم وإبداعاتهم في الرسم ومختلف الفنون البصرية الأخرى للإسهام في التعريف بتاريخ وثقافة المجتمع الغني بالتنوع الثقافي العربي والأفريقي.

وقالت : ” إن هذا الدعم يبرهن لنا جميعا مدى اهتمام الوزارة والشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان بالمواهب الشبابية و الفن و التشكيلي كوسيلة راقية لإيصال رسائل تعبر عن ثقافة المجتمع و تاريخه.. داعية جميع الفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي أن يطلقوا العنان لمواهبهم لتصل إلى الجميع وينضموا لبيت الإبداع ، مقر كل الفنانين التشكيليين والمبدعين”.