نشكركم على متابعتكم خبر سلطان القاسمي: منح إضافية شهرية لأبناء إمارة الشارقة من متقاعدي الجهات الاتحادية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 01:04 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن تقديم منح إضافية شهرية لأبنائه وبناته من مواطني إمارة الشارقة المتقاعدين من الجهات الاتحادية والمؤسسات الأخرى داخل الإمارات كهدية مقدمة من أب لأبنائه وبناته سيتم إيداعها في حساباتهم المصرفية لضمان العيش الكريم لهم وذلك اعتباراً من شهر يناير 2023.

وبحسب “وام”، قال صاحب السمو حاكم الشارقة : ” بعد أن رفعنا الراتب التقاعدي للمتقاعدين القدامى من مواطني الشارقة الذين كانوا يعملون في حكومة الإمارة بما يضعهم على خط العيش الكريم نعمل الآن على معالجة أوضاع مواطني الإمارة المتقاعدين من الوزارات والمؤسسات الأخرى داخل الإمارات حيث كانت دائرة الخدمات الاجتماعية طوال الفترة الماضية تقدم لهم بعض المساعدات “إعانة” ولكنها ليست كافية، لذلك قررنا تقديم منح إضافية شهرية لهم سيتم إيداعها في حساباتهم المصرفية اعتباراً من شهر يناير 2023 كهدية من أب لأبنائه وبناته”.

وأضاف سموه ” ابتداءً من يوم الإثنين المقبل بإذن الله سيدخل على حساب حكومة الشارقة نحو 1000 من المتقاعدين من الجهات الاتحادية والمؤسسات الأخرى داخل الإمارات لتبدأ هذه المنح من شهر يناير 2023 ويتبقى بذلك نحو 3500 متقاعد سيتم تقديم المنحة الأبوية لهم لاحقاً ولكنهم سيحصلون عليها كاملة منذ صدور القرار وبأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023 وذلك فقط لنتمكن من تنفيذ الإجراءات اللازمة كالانتقاء والتسجيل التي تحتاج إلى بعض الوقت والتي هي أعمال إضافية أُكلف بها الموظفين”.

وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ” إن عام 2023 عام خير بإذن الله حيث بدأناه بالوظائف قبل دخول السنة الجديدة وسيبقى المواطنون في عز وكرامة في العام المقبل وكل الأعوام بإذن الله ونسأل الله أن تنتهي هذه السنة بالخير على الجميع وأن نقضي العام المقبل في العمل الصالح من طاعة الله وخدمة المواطنين “.