نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الجمعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 08:02 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح السبت، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، رطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية.

الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف – متوسط يضطرب أحياناً غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:01 والثاني الساعة 07:47، والجزر الأول عند الساعة 12:23 والثاني عند الساعة 00:37.

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:55 والثاني عند الساعة 03:37 والجزر الأول عند الساعة 09:49 والثاني عند الساعة 21:01.