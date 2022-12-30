نشكركم على متابعتكم خبر تفعيل خاصية توقيع الوثائق باستخدام الهوية الرقمية UAE Pass على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 08:02 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تفعيل خاصية التوقيع الإلكتروني على مستوى الوزارات والجهات الاتحادية، باستخدام تقنيات الهوية الرقمية (UAE Pass)، وذلك بالتعاون مع منصة الهوية الرقمية.

وقالت سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة، إنه أصبح بإمكان جميع الوزارات والجهات الاتحادية البدء بتنفيذ التوقيع الإلكتروني على كافة الإجراءات المدرجة في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”، وفق الآليات المحددة في هذا الشأن وضمن أفضل وسائل الحماية والسرية حيث سيقوم النظام بتحويلهم بشكل تلقائي إلى تطبيق الهوية الرقمية (UAE Pass) لإتمام إجراءات التوقيع الإلكتروني من خلاله.

ودعت المعنيين والموظفين في الجهات الاتحادية للاستفادة من الخاصية الجديدة، وتفعيل حساباتهم في الهوية الرقمية (UAE Pass)؛ حتى يتمكنوا من الاستفادة من استخدام هذه التقنية.

وقالت إن هذا المشروع يعكس حرص الهيئة على تطوير منظومة وأدوات العمل في الحكومة الاتحادية، وتسريع الإجراءات، لافتةً إلى أنه يخدم في المقام الأول توجهات القيادة الرشيدة للدولة في ما يتعلق بأتمتة الخدمات الحكومية وتحويلها إلى ذكية، للارتقاء بتجارب المتعاملين وإثرائها.

وثمنت جهود الشركاء الاستراتيجيين الذين تعاونوا مع الهيئة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي وهم: هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهيئة دبي الرقمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.