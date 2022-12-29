نشكركم على متابعتكم خبر “الداخلية” تطلق حملتها المرورية الموحدة الأولى تحت شعار “القيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات النارية” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 04:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، حملتها المرورية الأولى الموحدة للعام 2023 تحت شعار “القيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات النارية”، التي تستهدف تعزيز الوعي والسلامة المرورية لدى هذه الفئة من مستخدمي الطريق وحرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وبحسب “وام”، كان المجلس قد اعتمد في جلستة الأخيرة خطة التوعية للعام 2023 ليتضمن (4) حملات مرورية تتوزع على أشهر العام بحيث تكون حملات موحدة على مستوى الدولة تنفذ من قبل وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة إلى جانب المبادرات والحملات الفرعية التي تقوم بها القيادات الشرطية بشكل مستمر ضماناً لسلامة الجميع.

وتؤكد أولى هذه الحملات والموجهة لفئة مستخدمي الدراجات النارية على أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات المرورية والاشتراطات التي تعزز سلامة مستخدمي الطريق، وتحقيق القيادة الآمنة للحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطيرة لاسيما فئة مستخدمي الدراجات النارية وما يتطلب ذلك من وعي بالاجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية ووسائل السلامة والحماية.

وأكد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي رئيس المجلس المروري الاتحادي أن هذه الحملة تأتي ضمن المبادرات والحملات المرورية التي تم اعتمادها من قبل المجلس لتكون سلسلة الحملات في عام 2023 الذي نتمنى أن يكون عام خير وسلامة على الجميع ، وقد تم اختيار بدء التوعية لهذه الفئة من مستخدمي الطريق بسبب تنامي الأعمال التجارية والتسويق الذي يتطلب استخدام الدرجات النارية وحرصاً على سلامة مستخدمي الطريق بشكل عام.

وقال إن الحملة تتضمن توجيه رسائل توعية لمستخدمي الدراجات النارية لضمان سلامتهم على الطرقات، وحثهم على الالتزام بتطبيق قوانين السير والمرور الخاصة بقيادة الدراجات النارية في جميع المراحل قبل القيادة وأثناءها، والتعريف بالمواد القانونية التي تضمن سلامة الجميع و تحقيق رؤية أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

وأضاف أن تحقيق أعلى معايير السلامة المرورية، والحد من الحوادث الخطيرة مسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع والمؤسسات، ونعمل وفق منظومة تكاملية بهدف رفع مستويات الوعي المجتمعي تجاه القضايا المرورية وسبل تعزيز السلامة ، مشيراً إلى أن تنظيم هذه الحملة الموجهة نحو فئة سائقي الدراجات النارية تهدف إلى زرع مستوى الإدراك والوعي المروري لديهم بأهمية التقيد بالتعليمات اللازمة.

وقال إن الحملة تستمر طيلة الربع الأول من العام حيث يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع إدارات المرور والدوريات بالدولة، والعديد من الجهات المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، من خلال بث رسائل التوعية بثلاث لغات مختلفة وهي، العربية والإنجليزية والأوردو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنظيم حلقات نقاشية ومعارض ومسابقات وفعاليات متنوعة بشأن الحملة وما تتضمنها من قيم وثقافة مرورية.