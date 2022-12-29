نشكركم على متابعتكم خبر مصرف الإمارات المركزي يلغي ترخيص شركة “الفزعة” من سجل وكلاء التأمين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 04:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي شطب شركة “الفزعة” من سجل وكلاء التأمين، وفقاً للأحكام التنظيمية لأعمال وكلاء التأمين المعمول بها.

وبحسب “وام”، يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين والنظام المالي للدولة.