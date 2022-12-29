الطاقة المتجددة والنظيفة توفر أكثر من 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في الإمارات

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 12:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت شركة مياه وكهرباء الإمارات، توفير أكثر من 60% من إجمالي الطلب على الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

وتم تحقيق هذا الإنجاز في 20 ديسمبر الجاري في تمام الساعة 12:00 ظهراً، بسعة تبلغ حوالي 5.5 جيجاوات من إجمالي طلب على الطاقة. البالغ 8.6 جيجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية التابعة للشركة ومشاريع إنتاج الطاقة النووية، وفق “وام”.

وطورت شركة مياه وكهرباء الإمارات أكبر ثلاث محطات مستقلة للطاقة الشمسية في العالم. حيث بدأت محطة نور أبوظبي عملياتها التشغيلية عام 2019 بإنتاج نحو 1 جيجاوات (تيار متردد) من الكهرباء.

ويجري العمل على تنفيذ محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي ستكون أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم. بسعة إنتاج تبلغ 1.5 جيجاوات (تيار متردد) تقريباً.

وبمجرد دخولها مرحلة التشغيل التجاري بالكامل، ستسهم في تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 2.4 مليون طن متري سنوياً. أي ما يعادل إزالة نحو 470 ألف سيارة من الطريق.

وتتوقع شركة مياه وكهرباء الإمارات بأن تسهم مشاريع الطاقة الشمسية التي تنفذها، إضافة إلى كميات الطاقة النووية المضافة إلى الشبكة من محطة براكة للطاقة النووية. بتخفيض انبعاثات الكربون إلى حوالي 20 مليون طن بحلول عام 2025، مقارنةً بأكثر من 40 مليون طن في العام 2020.