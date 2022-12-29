نشكركم على متابعتكم خبر الاتحاد للطيران تحتفل بالمسافر رقم 10 ملايين لهذا العام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 12:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل احتفلت شركة “الاتحاد للطيران”، الناقل الوطني للدولة ، بنقل المسافر رقم 10 ملايين خلال عام 2022. وقال “أنطونوالدو نيفيس”، الرئيس التنفيذي للشركة: ” أتوجه بالشكر لكل ضيف من ضيوف الاتحاد للطيران. الذين اختاروا السفر مع شركتنا الحائزة على الجوائز، وخدماتنا الموثوقة على امتداد عام 2022″. وأضاف: “يعتبر تحقيق هذا الهدف إنجازاً مهماً للشركة ولعائلة الاتحاد بأكملها”.