نشكركم على متابعتكم خبر منع دخول الشاحنات والحافلات إلى شوارع أبوظبي في رأس السنة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 10:59 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت شرطة أبوظبي منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال في جميع الطرق والشوارع في أبوظبي، خلال احتفالات رأس السنة الميلادية. بما في ذلك المداخل، وتشمل جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع.

وقال العميد “محمود يوسف البلوشي”، مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة في قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي. إن “فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ من الساعة 7:00 صباح يوم السبت الموافق 31 ديسمبر 2022 ولغاية الساعة 7:00 صباح يوم الأحد 1 يناير 2023. ويستثنى من قرار المنع مركبات شركات النظافة العامة ومركبات الدعم اللوجستي”.

وأوضح أنه “سيتم نشر الدوريات المرورية على جميع الطرق وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية بهدف توفير الانسيابية المرورية”.

ودعا السائقين عموماً إلى التعاون في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية من خلال الالتزام بالقوانين المرورية.