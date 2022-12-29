نشكركم على متابعتكم خبر رائعة شعرية لمحمد بن راشد بعنوان “ودقْ وبرَدْ” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 10:59 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه في «إنستغرام»، رائعة شعرية بعنوان «ودقْ وبرَدْ»:

الفكرَهْ تبدا مثِلْ نفِّهْ إنزلتْ في مطَرْ

وسحايبْ الفكرْ مجراها كمجرىَ السَّحابْ

ذكرني اليومْ هذا الجوْ وقتٍ عبَرْ

أشريهْ بالعمرْ لو ينباعْ وإلاَّ يجابْ

ياغيمْ هوِّنْ علىَ قلبٍ يحسْ الإثَرْ

وإنتهْ عطاياكْ تشبِهْ عاليينْ الجنابْ

ذكرتْ محمد ترىَ يمناهْ مثلِكْ بحَرْ

ويزيدْ معطاهْ عنْ معطاكْ مليونْ بابْ

ومنْ شافْ بوخالد ترىَ حظَّهْ بمحمد كبَرْ

وأمطارْ كفِّينْ محمد ماتمَلْ إنسكابْ

يافكرةٍ في ضميري كلما ينتثِرْ

ودقْ وبرَدْ تبتدي بي رحلةْ الإغترابْ

ودامكْ تفكِّرْ فإنتهْ الفَذْ بينْ البشَرْ

وأنا بشَرْ غيرْأنِّي في الحقيقَهْ كتابْ