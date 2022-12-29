نشكركم على متابعتكم خبر المركز الوطني للأرصاد يعلن انتهاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 10:00 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الحالة الجوية غير المستقرة التي أثرت على الدولة خلال الأيام الماضية انتهت، وفق ما أشارت إليه خرائط التنبؤات العددية، حيث تأثرت الدولة والمنطقة،عموما بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي متزامناً مع امتداد منخفض جوي وتيار هوائي غربي في طبقات الجو العليا أدى إلى تحرك تشكلات من السحب الركامية أدت إلى هطول الأمطار في مناطق متفرقة.

وسقطت اليوم أمطار غزيرة على ضاحية واسط بالشارقة وعلى شمل وجزيرة الحمراء والشريشة وغليلة ووادي القور والمنيعي ووادي العجيلي والبليدة ووادي براق وشارع الوطن باتجاه فلي وكدرا وشوكة والحيل ووادي القور برأس الخيمة.

كما هطلت أمطار متوسطة وخفيفة على مليحة والذيد والحمرية والمدام بالشارقة وعلى الدقداقة برأس الخيمة، وعلى السلمة والأقرن في أم القيوين، وعلى ناهل والشويب والوقن والفقع والخزنة وزاخر بالعين، والختم والرويس وجزيرة دلما في أبوظبي، كما سقت أمطار غزيرة على حتا في دبي ومزيرع ومصفوت والمنامة في عجمان، والحلية في الفجيرةو وكانت خفيفة طريق أبوظبي ـ دبي.

ويتوقع المركز الوطني أن يستمر طقس اليوم “الأربعاء” غائما جزئيا إلى غائم أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة نهارا، ورطب ليلا خاصة على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية خاصة على البحر، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج مساء في بحر عمان.

ويتوقع أن يكون طقس “الخميس” غائم جزئي بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية الغربية والشرقية، ورطب ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، وسرعتها من 15 الى 25 تصل الى 40 كم/س، والبحر مضطرب يصبح متوسط الموج والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا في الخليج العربي ومتوسط الى خفيف الموج في بحر عمان.

وسجلت اليوم أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس بواقع 7.6 درجة مئوية عند بعد منتصف الليل بربع ساعة بتوقيت الإمارات.