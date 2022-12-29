نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تعتمد خطة لتأمين احتفالات رأس السنة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 08:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

اعتمدت شرطة أبوظبي خطة أمنية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية للعام الجديد 2023. بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحامات المرورية.

وأشار اللواء “أحمد سيف بن زيتون المهيري”، مدير قطاع العمليات المركزية، إلى أن “شرطة أبوظبي أعدت خطة أمنية مشتركة لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية. وحركة السير خلال احتفالات العام الجديد، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية ضماناً لأمن وسلامة الجمهور”.

وأكدت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية جاهزيتها لتعزيز السلامة المرورية باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة. وحثت مستخدمي الطرق على الانتباه والتقيد بقانون السير والمرور والسرعات المحددة وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

كما حذرت، وفق “وام”، من الممارسات غير الحضارية مثل قيادة المركبة بتهور والضجيج والالتزام بالإرشادات والنصائح التي تهدف لتوفير الحماية والسلامة. وتهيئة الأجواء لإنجاح الفعاليات والأنشطة وتحقيق السعادة للجمهور في لحظات الاحتفالات باستقبال السنة الميلادية الجديدة، وعكس الصورة المشرفة عن الدولة.

ووفرت شرطة أبوظبي أفضل الأجهزة والتقنيات والكوادر البشرية المؤهلة في غرفة العمليات. ودعت أفراد المجتمع إلى عدم التردد في الاتصال بغرفة العمليات المركزية في حالة الطوارئ عبر الاتصال على 999 على مدار الساعة.