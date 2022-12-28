نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة والرئيس الموريتاني يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 04:00 مساءً - متابعة- بتول ضوا أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اتصالاً هاتفياً مع فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.. بحثا خلاله العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وموريتانيا وفرص تنمية التعاون المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.