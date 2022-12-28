نشكركم على متابعتكم خبر المصرف المركزي يلغي ترخيص شركة «بي إتش» من سجل وسطاء التأمين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 12:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي شطب شركة ” بي إتش لوساطة التأمين – BH Insurance Brokerage LL ” من سجل وسطاء التأمين، وفقاً لنظام وسطاء التأمين المعمول به.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين والنظام المالي للدولة.