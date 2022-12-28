نشكركم على متابعتكم خبر اعتباراً من 2 يناير 2023.. الإمارات تبدأ تطبيق إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 08:58 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

تبدأ حكومة دولة الإمارات في تطبيق إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية من المواطنين اعتباراً من 2 يناير 2023. وهي الخطة التي أعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يوليو الماضي. ضمن مشاريع الخمسين. في مبادرة تعد هي الأولى من نوعها.

تهدف إجازة التفرغ للعمل الحر إلى تمكين الكوادر والمواهب الوطنية وتحفيزها لدخول عالم ريادة الأعمال واكتشاف مجالاته بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني المستقبلي.

ويشمل القرار الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة مدفوعة الأجر، فيما يمكن للموظف أن يجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية.

وتمثل إجازة التفرغ للعمل الحر التي جاء اعتمادها ضمن مشاريع الخمسين، مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، وإضافة نوعية ومحفزاً لتأسيس مشروعات وشركات ريادية، تسهم في تعزيز الاقتصاد، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.

ويمكن لموظفي الحكومة الاتحادية من المواطنين الاطلاع على شروط ومتطلبات الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.