نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تدعو إلى عدم إخفاء بيانات لوحة المركبة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 04:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حذرت شرطة أبوظبي السائقين، من إخفاء بيانات لوحات المركبات الخاصة بهم بأي شكل من الأشكال. مثل تحميل الدراجات الهوائية أو أغراض أخرى، يتعذر معها رصد أرقام اللوحات أو تمييز الفئة والمصدر.

وأشارت إلى أن المادة رقم 27 “ب” من قانون السير والمرور الاتحادي، تنص على تغريم مرتكبي الأعمال. التي قد تؤدي إلى “عدم وضوح أرقام لوحات المركبة” غرامة مالية قدرها 400 درهم.

وأكدت حرصها على تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية، بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بتوضيح أرقام لوحاتها وفقا لقانون السير والمرور الاتحادي.