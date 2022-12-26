نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تعزز علاقات الشراكة والتعاون في العمل الحكومي مع دول أمريكا الوسطى.. ووفد حكومي يزور كوستاريكا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 04:54 مساءً - عقدت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا سلسلة اجتماعات تم خلالها بحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحديث والتطوير الحكومي، وتوسيع مشاركة الخبرات والتجارب الإماراتية الناجحة في العمل والإدارة الحكومية، وذلك ضمن جهود حكومتي البلدين لتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي، ضمن جهود حكومة الإمارات لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون في العمل الحكومي مع حكومات العالم بشكل عام وحكومات دول أمريكا الوسطى بشكل خاص.

وبحسب “وام”، جاء ذلك، ضمن زيارة رسمية لوفد من حكومة دولة الإمارات إلى جمهورية كوستاريكا، وعدد من دول أمريكا الوسطى، ضم سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وفريق برنامج التبادل المعرفي الحكومي في حكومة دولة الإمارات.

والتقى وفد حكومة الإمارات سعادة مارلون ألفاريز نائب وزير التخطيط الوطني والسياسة الاقتصادية في كوستاريكا، وساسكيا رودريغيز ستيتشن مديرة التعاون الدولي بوزارة التخطيط الوطني والسياسة الاقتصادية، وبحث معهما مختلف مجالات التعاون في العمل الحكومي بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة في التطوير والتحديث الحكومي خلال المرحلة المقبلة ، لتشمل 4 محاور حيوية هي: “التخطيط الاستراتيجي وتطوير الرؤى المستقبلية، والتنافسية العالمية، والجودة والتميز في تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز تجربة المتعاملين”.

كما التقى الوفد خلال الزيارة، سعادة روضة محمد العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى كوستاريكا، وتمت مناقشة الارتقاء بمسيرة العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا في مجال العمل الحكومي، وجهود البلدين لتطوير العلاقات ونقلها إلى مستويات متقدمة من الشراكة البناءة.

وأكد عبد الله ناصر لوتاه أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تتبنى تعزيز الشراكات الإيجابية البناءة الهادفة لنقل النموذج الإماراتي المتميز في العمل الحكومي إلى مختلف حكومات العالم، ومشاركة التجارب الناجحة، وتبادل المعارف بما يسهم في تعزيز الأداء وينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمعات.

وقال إن زيارة وفد حكومة الإمارات إلى دول أمريكا الوسطى، وجمهورية كوستاريكا بشكل خاص تأتي في إطار برنامج التبادل المعرفي مع حكومات العالم، وقد حققت أهدافها في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في العمل الحكومي ضمن اتفاقية التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وكوستاريكا في تحديث العمل الحكومي، التي تركز على تعزيز كفاءة منظومة العمل الحكومي من خلال تبني أفضل الممارسات والحلول المبتكرة وإطلاق مبادرات ومشروعات استراتيجية للارتقاء بمستوى الأداء لتعزيز الجاهزية للمستقبل.

وأشار إلى أن فرق العمل المشتركة في حكومتي البلدين، عقدت خلال الفترة الماضية سلسة اجتماعات ولقاءات وزيارات ميدانية وجلسات تخصصية وأكثر من 15 ورشة عمل تم خلالها بناء قدرات نحو 400 موظف ضمن 3 محاور هي بناء القدرات الحكومية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والاقتصاد.

من جهتها، أكدت سعادة روضة محمد العتيبة أن التعاون الثنائي في العمل الحكومي مع جمهورية كوستاريكا يؤكد العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، ويجسد توجيهات قيادة دولة الإمارات في تبني نهج التشارك والتعاون للنهوض بالعمل الحكومي وترسيخ جيل جديد من الحكومات لتمكين المجتمعات من إحداث التغيير الإيجابي وصناعة المستقبل.

وقالت سعادتها إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات الدولية وبناء الشراكات الهادفة لتطوير التجارب وأدوات العمل والنماذج التي تعتمد أسساً مستدامة واستباقية تستشرف التحديات وتبتكر الحلول للمتغيرات المتسارعة حول العالم.

جدير بالذكر، أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا وقعتا مذكرة تفاهم في مجال التطوير الحكومي، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، في فبراير 2019، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الحكومية الإماراتية الناجحة في مجالات العمل الحكومي المستقبلي بين البلدين وذلك في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي.