نشكركم على متابعتكم خبر ديوا تكشف نسبة الإنجاز في المحطة الكهرومائية بمنطقة حتا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 03:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي أن نسبة الإنجاز في مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها الهيئة في منطقة حتا. بلغت 58.48%، وستصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.

وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي وفق “وام”، وتصل استثمارات المشروع إلى مليار و421 مليون درهم. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من عام 2024.

ويأتي مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا ضمن جهود الهيئة. لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وفي إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا التي أطلقها سموه لتلبية احتياجات المنطقة التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتوفير فرص عمل مبتكرة للمواطنين في حتا.

وستعتمد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وسد آخر علوي تم إنشاؤه في المنطقة الجبلية.