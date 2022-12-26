نشكركم على متابعتكم خبر دبي تحتل مكانة متميزة بين الوجهات السياحية الشعبية في العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 12:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشف تقرير أصدره محرك البحث العالمي “جوجل”، أن إمارة دبي حلت في المركز الثاني بين وجهات العالم من حيث الشعبية على مدار 2022.

وجاء التقرير بعنوان “جوجلز ديستنيشنز انسايت” وأوضح أن دبي جاءت في المركز الثاني عالمياً في عدد مرات البحث عبر “جوجل” على مدار 2022. كونها وجهة تستقطب الزوار الباحثين عن كل شيء وأي شيء. كمراكز التسوق الفخمة والأيقونات المعمارية التي تحطم الأرقام القياسية العالمية.

وأضاف أن “دبي تزخر بمعالم سياحية جاذبة للزوار، ومنها دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، داخل دبي مول، أكبر مركز للتسوق على مستوى العالم من حيث المساحة. وأيضاً المسطحات الخضراء، مثل حديقة دبي المعجزة، مدن الألعاب الترفيهية الأرضية والمائية، المطاعم الفاخرة، وغيرها من المعالم”.

وأشار “جوجل” إلى أن دبي استقبلت 10 ملايين سائح خلال الفترة المنقضية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي. فيما استقبلت المدينة طوال 2019، حوالي 17 مليون سائح.

واحتلت “لندن” صدارة الوجهات الشعبية العالمية في 2022، فيما كانت المراكز من الثالث إلى العاشر من نصيب باريس، نيويورك، أمستردام، لشبونة، برشلونة، إسطنبول، دينباسار، وروما، على التوالي.