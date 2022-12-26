نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع جنوب أفريقيا وتعزي في ضحايا انفجار صهريج الوقود على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 10:54 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة في ضحايا حادث انفجار صهريج الغاز المسال في جوهانسبيرغ الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها إلى حكومة جنوب أفريقيا وشعبها الصديق. وإلى أهالي وذوي ضحايا هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.