نشكركم على متابعتكم خبر دبي.. افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 ديسمبر 2022 05:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من مشروع تطوير محور “الشيخ راشد بن سعيد”.

وتمتد أعمال التطوير من تقاطع شارع رأس الخور مع شارع دبي ـ العين “تقاطع بوكدرة”، إلى تقاطع شارع رأس الخور مع شارع ند الحمر.

وشملت الأعمال توسعة الشارع من ثلاثة مسارات في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، بطول أربعة كيلومترات. وافتتاح جميع الجسور المؤدية إلى دبي كريك هاربر، البالغ طولها 1730 متراً، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 10600 مركبة في الساعة.