نشكركم على متابعتكم خبر دبي تشهد أكبر تدفقات للثروات الخاصة في العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 ديسمبر 2022 05:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

شهدت إمارة دبي هذا العام، أكبر تدفقات للثروات الخاصة بين مختلف مدن العالم. حيث قصدها عدد كبير من أثرياء العالم بغرض الانتقال للإقامة فيها بصفة دائمة.

وذكرت منصة “رياليست” للدراسات والاستشارات العقارية، في تقرير لها عن نمو سوق العقارات السكنية في دبي خلال 2022. أنه تم رصد ارتفاع هائل في العائد الرأسمالي على العقارات السكنية بالإمارة على مدار العام. حيث تفاوتت نسب هذا الارتفاع بحسب التوقيت على مدار العام، وبحسب المناطق السكنية المختلفة في دبي بين 20 و40 %.

وأوضحت أن “بعض المناطق شهدت ارتفاعاً بنسب تفوق ذلك، منها على سبيل المثال جزيرة نخلة جميرا، التي شهدت ارتفاعاً بنسبة بلغت 59%.. وصار متوسط العائد الرأسمالي للوحدة السكنية في الجزيرة يبلغ حالياً 3.950.000 درهم”.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع الأعلى على الإطلاق في دبي طوال2022 تحقق في منطقة “المركز التجاري الأول”. التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 210%، وصار متوسط العائد الرأسمالي للوحدة السكنية في هذه المنطقة يبلغ حالياً 1.882.700 درهم.

وبين التقرير، وفق صحيفة “البيان”، أن الارتفاع يعزى بالأساس إلى ارتفاع الطلب على عقارات دبي في 2022. والذي يعزى بدوره إلى الارتفاع في عدد الأثرياء الذين توافدوا على الإمارة طوال العام. وذلك بعد أن استقطبتهم فئات الإقامة الجديدة التي أعلنت عنها دبي خلال الفترة الأخيرة، كالإقامة الذهبية.