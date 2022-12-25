نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين بشدة حادثة إطلاق النار في وسط العاصمة الفرنسية باريس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 ديسمبر 2022 03:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في وسط العاصمة الفرنسية باريس، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وعبرت الوزارة عن خالص التعازي للحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي الصديق ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.