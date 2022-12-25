نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتأثر بمنخفض جوي..وأمطار متوقعة حتى الأربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 ديسمبر 2022 01:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي بدءاً من الغد حتى الأربعاء، حيث تزداد كميات السحب على فترات تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية والشمالية.

وأكد المركز أن المنخفض الجوي يتعمق يوم الاثنين لتتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تصاحبها سحب ركامية ممطرة مختلفة الغزارة، وبرق ورعد أحياناً على مناطق متفرقة، وانخفاض في درجات الحرارة.