نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 ديسمبر 2022 10:54 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية، يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً ومع السحب.

و أوضح المركز – في بيانه اليومي – أن حركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:31 و المد الثاني عند الساعة 04:07 والجزر الأول عند الساعة 21:07 والجزر الثاني عند الساعة 08:08.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:12 والمد الثاني عند الساعة 23:54 و الجزر الأول عند الساعة 16:57 والجزر الثاني عند الساعة 05:54.