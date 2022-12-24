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الإمارات تدعم المدنيين المتضررين من الأزمة في ‎أوكرانيا بـ 2500 مولد كهربائي منزلي

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 ديسمبر 2022 05:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

‏‎أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعم المدنيين المتضررين من الأزمة في ‎أوكرانيا بـ 2500 مولد كهربائي منزلي.

 

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن هذا الدعم سيكون لمواجهة ظروف الشتاء القاسي وانقطاعات التيار الكهربائي.

 

 

وأضافت الوزارة: ‏يأتي هذا الدعم المقدم ضمن المساعدات الإغاثية الإنسانية التي خصصتها دولة ‎الإمارات إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في ‎أوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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