نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدعم المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا بـ 2500 مولد كهربائي منزلي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 ديسمبر 2022 05:52 مساءً - متابعة – نغم حسن
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعم المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا بـ 2500 مولد كهربائي منزلي.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن هذا الدعم سيكون لمواجهة ظروف الشتاء القاسي وانقطاعات التيار الكهربائي.
وأضافت الوزارة: يأتي هذا الدعم المقدم ضمن المساعدات الإغاثية الإنسانية التي خصصتها دولة الإمارات إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.