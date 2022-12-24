نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدعم المدنيين المتضررين من الأزمة في ‎أوكرانيا بـ 2500 مولد كهربائي منزلي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 ديسمبر 2022 05:52 مساءً - متابعة – نغم حسن ‏‎أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعم المدنيين المتضررين من الأزمة في ‎أوكرانيا بـ 2500 مولد كهربائي منزلي. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن هذا الدعم سيكون لمواجهة ظروف الشتاء القاسي وانقطاعات التيار الكهربائي. وأضافت الوزارة: ‏يأتي هذا الدعم المقدم ضمن المساعدات الإغاثية الإنسانية التي خصصتها دولة ‎الإمارات إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في ‎أوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.