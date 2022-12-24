نشكركم على متابعتكم خبر دبي تستضيف المؤتمر الدولي لتحديات العلوم والهندسة البيئية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 ديسمبر 2022 05:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

نظم مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤخراً، الدورة الـ15 من المؤتمر الدولي لتحديات العلوم والهندسة البيئية 2022. بالتعاون مع جامعة خليفة، ورابطة علوم الأغشية الأسترالية MSA.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي ينظم فيها الحدث في منطقة الشرق الأوسط. وبمشاركة نخبة من الباحثين وصنّاع القرار والأكاديميين والخبراء العالميين، لمناقشة القضايا البيئية والاستدامة.

ومن أهم المواضيع التي ناقشها المؤتمر، تطبيق تقنيات الأغشية وتقنيات النانو في معالجة المياه، الوقود الأخضر وإنتاج الهيدروجين، منع ومعالجة تلوث الهواء والمياه ومياه الصرف الصحي، المصادر والنفايات: إدارة واستعادة المواد والطاقة، التجميع المستدام والطاقة المتجددة.

كما ناقش ممارسات الاستدامة الناشئة، التقنيات الملائمة للاستدامة وتقنيات التكيف مع تداعيات التغير المناخي والتخفيف من آثاره. استدامة التربة، والتقاط ثاني أكسيد الكربون واستراتيجيات الاستفادة منه.