نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات والمغرب تتبادلان تجربتهما في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 ديسمبر 2022 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

التقى وفد من المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار برئاسة السيد راشد المناعي، مدير إدارة العقوبات المالية المستهدفة، مع أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالمملكة المغربية، ممثلةً بالسيد هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو والرئيس المشرف على اللجنة الوطنية، وذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.

وبحسب “وام”، جرى خلال اللقاء الذي عقد في الرباط استعراض تجربتي الجانبين في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي وبخاصة التنفيذ الفعال لتدابير التجميد الفوري للأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب المحلية وقائمة جزاءات مجلس الأمن، بالإضافة إلى الآليات والإجراءات المتبعة لضمان التنفيذ الأمثل لالتزامات الأشخاص الخاضعين لهذه الإجراءات من القطاع المالي والمهن والأعمال غير المالية المحددة.

كما بحث الجانبان آفاق الشراكة وتعزيز القدرات، وسبل توطيد التعاون المشترك في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، ومكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.