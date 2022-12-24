نشكركم على متابعتكم خبر «مركز الأرصاد» يدعو إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 ديسمبر 2022 10:54 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

دعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار على بعض المناطق الشرقية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.

حيث تتأثر الدولة خلال الأيام المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات من السحب من جهة الغرب.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال تلك الفترة غائما جزئياً إلى غائم أحياناً وتزداد كميات السحب على فترات يتخللها بعض السحب الركامية خاصة على المناطق الساحلية والشمالية وبعض المناطق الشرقية من الدولة يصاحبها سقوط أمطار على فترات متباعدة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وهطلت اليوم أمطار متفرقة مختلفة الشدة وكانت متوسطة إلى خفيفة على خورفكان وقدفع بالفجيرة وغزيرة على سد الرفيصة واستراحة السحب وطريق خورفكان الجديد في الشارقة، ومتوسطة إلى غزيرة على صفد بالفجيرة، وخفيفة إلى متوسطة على النحوة.