نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 ديسمبر 2022 10:54 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً يصبح غائماً تدريجياً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً غرباً مساءً وقوية أحياناً على البحر مع السحب.

الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف – متوسط، يضطرب أحياناً ليلاً.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:45 الساعة 03:27 والجزر الأول عند الساعة 20:24 عند الساعة 07:16.

بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:18 عند الساعة 23:12 والجزر الأول عند الساعة 16:07الثاني عند الساعة 05:04.