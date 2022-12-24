نشكركم على متابعتكم خبر خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل زفاف عمر إبراهيم سالمين النعيمي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 ديسمبر 2022 08:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه إبراهيم سالمين النعيمي يوم أمس بمناسبة زفاف نجله “عمر ” إلى كريمة عادل مكتوم الظاهري.

كما حضر الحفل الذي أقيم بمجلس ربدان في أبوظبي عدد من كبار المسؤولين وجمع من المدعوين.