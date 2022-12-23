نشكركم على متابعتكم خبر سفير الإمارات يُقدم أوراق اعتماده إلى رئيس كوت ديفوار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 23 ديسمبر 2022 12:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

قدم سعادة علي يوسف النعيمي أوراق اعتماده إلى فخامة الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، سفيراً فوق العادة لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك في مراسم جرت في القصر الرئاسي في العاصمة أبيدجان.

وبحسب “وام”، نقل سعادته إلى فخامة الرئيس واتارا تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتمنياتهما لحكومة وشعب كوت ديفوار الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة واتارا سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته، أعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية كوت ديفوار، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كوت ديفوار وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.