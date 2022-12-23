نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً الجمعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 23 ديسمبر 2022 12:57 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والبحر مع احتمال سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً غرباً في العمق، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:01 الساعة 02:27، والجزر الأول عند الساعة 19:42 عند الساعة 06:29.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:24 عند الساعة 22:29، والجزر الأول عند الساعة 15:19، والثاني عند الساعة 04:13.