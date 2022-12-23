نشكركم على متابعتكم خبر موارد الشارقة تعلن عطلة رأس السنة الميلادية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 23 ديسمبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

أصدرت دائرة الموارد البشرية بالشارقة تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2023. حيث تقرر أن تكون العطلة في يوم الأحد الموافق 1 / 1 / 2023م. على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023م مع مراعاة الدوائر التي تعمل بنظام الوردية.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وإلى إخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.