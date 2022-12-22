نشكركم على متابعتكم خبر الشركة الوطنية للضمان الصحي تحصد خمس جوائز عالمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 ديسمبر 2022 04:56 مساءً -

متابعة – مظفر إسماعيل

حصدت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، خمس جوائز عالمية، في حفل جوائز “جلوبال براند أووردز”. التي تنظمها مجلة العلامات التجارية العالمية (Global Brands Magazine).

وحصلت “ضمان” على جائزة “الابتكار في قطاع التأمين الرقمي لعام 2022” وجائزة “أفضل شركة تأمين لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات”.

كما حاز الرئيس التنفيذي للشركة “حمد عبدالله المحياس”، على ثلاث جوائز في محافل مختلفة، أولها جائزة أفضل رئيس تنفيذي صاعد في قطاع التأمين لعام 2022، ضمن جوائز “جلوبال بزنس أوتلوك” العالمية المرموقة. وذلك تقديراً لجهوده الاستثنائية في ريادة قطاع التأمين على مستوى الدولة والمنطقة.

وحصد جائزة أفضل رئيس تنفيذي صاعد في قطاع التأمين الصحي، ضمن الجوائز الاقتصادية العالمية لعام 2022. التي تسلط الضوء على أفضل المؤثرين في قطاع الأعمال والشركات على المستوى العالمي.. إضافة إلى حصوله على جائزة أبرز شخصية ريادية في قطاع التأمين لعام 2022، في حفل جوائز العلامات التجارية العالمية.