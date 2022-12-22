نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع سوق أبوظبي وتراجع دبي في مستهل تداولات اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 ديسمبر 2022 04:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.07% إلى مستوى 10339.35 نقطة، بدعم أسهم شركات الطاقة. بينما تراجع مؤشر سوق دبي 0.21% إلى مستوى 3332.52 نقطة، في مستهل تداولات اليوم الخميس.

وقاد الارتفاع في سوق أبوظبي سهم “طاقة” بنسبة 0.57%، وصعد “ملتيبلاي” 0.21%، وفي دبي قفز سهم “مصرف عجمان” 1.8%، وصعد سهم “إمباور” 1.44%.

وواصلت أسهم الإمارات أداءها الأفقي أمس، في ظل هدوء التعاملات مع تراجع في مستويات السيولة إلى 1.2 مليار درهم. وسط أداء متذبذب للأسهم القيادية التي باتت تتحرك ضمن نطاقات ضيقة مع قرب إغلاقات نهاية العام، وفق صحيفة “الخليج”.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة هامشية 0.05% إلى مستوى 10331 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق دبي 0.25% عند 3339 نقطة.