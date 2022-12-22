نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين قرار طالبان بحظر التعليم الجامعي للنساء والفتيات في عموم أفغانستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 ديسمبر 2022 10:59 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

أكدت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة. إدانة دولة الإمارات الشديدة لقرار طالبان الأخير بحظر التعليم الجامعي للنساء والفتيات في عموم أفغانستان، والذي يعد المثال الأحدث على القيود المفروضة منذ أغسطس 2021. من أجل حرمان النساء والفتيات الأفغانيات من الحياة العامة.

ويهدد القرار جهود المجتمع الدولي في الانخراط مع طالبان بما يخدم مصالح الشعب الأفغاني.

وتشدد دولة الإمارات على أن القرار، وما سبقه من حظر التعليم الثانوي للفتيات. يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية ويتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، ولذلك يجب التراجع عنه فوراً.

وأكدت الدولة التزامها الراسخ بدعم سيادة واستقرار وأمن وازدهار أفغانستان. بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.