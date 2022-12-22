نشكركم على متابعتكم خبر دائرة الصحة أبوظبي تعتمد مجموعـة عالم أبولونيا لتــدريب أطباء الأسنان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 ديسمبر 2022 10:00 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

اعتمدت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي “مجموعة عالم أبولونيا” لطب أسنان الأطفال اعتماداً مبدئياً لتدريب أطباء الأسنان لسنة الامتياز، كمؤسسة معتمدة من دائرة الصحة في هذا المجال.

تم الاعتماد المبدئي من قبل دائرة الصحة وفقاً لمعايير ومؤشرات أداء عالمية أهلت مجموعة عالم أبولونيا. لتكون ضمن برامج وأهداف الدائرة لتحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية والبرامج التدريبية والتعليمية لخدمة المجتمع. إلى جانب دورها في مراقبة وتحليل الوضع الصحي العام والعمل على تشجيع كافة مزودي خدمات الرعاية الصحية على تبني أهداف ومؤشرات أداء معايير عالية الجودة وبمراقبة وتفتيش كافة المرافق الصحية لضمان تطبيق أفضل معايير الجودة الصحية والعلاجية وتحقيق الأهداف والبرامج التدريبية والتعليمية المنشودة.

في هذا الصدد، قال الدكتور ياسر حاج حميد، المدير التنفيذي والعضو المؤسس للمجموعة:

“إن هذا الاعتماد هو بمثابة نجمة انجاز نضعها بكل فخر على صدرورنا، وهذه ثقة أتت بعد عمل متواصل وإلتزام دائم بلوائح وقوانين الدائرة. وميثاق شرف يجعلنا نمضي قُدماً ونكون إحدى ممثلي دائرة الصحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تطمح لتحقيقها” .

هذا الإنجاز كان خطوة متوقعة نظرا لكون جميع الأطباء في عيادات عالم أبولونيا من حملة الماجستير والدكتوراة والبورد الأمريكي، ولديهم خبرة سابقة في المجال العملي الأكاديمي والتعليمي، ولهم العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات دولية محكمة”.

أضاف: مجموعة عالم أبولونيا ليست مجرد مؤسسة علاجية فقط بل هو عالم خاص اجتمعت فيه رؤى وبرامج هادفة لخدمة المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.