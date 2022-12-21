صندوق النقد الدولي: اقتصاد الإمارات تجاوز الجائحة بانتعاش قوي

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 12:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي “جهاد أزعور”، إن اقتصاد دولة الإمارات. نجح في تجاوز جائحة كوفيد -19، مسجلاً انتعاشاً قوياً خلال العام 2022.

ولفت “أزعور” في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، إلى أنه من المتوقع أن تظل الآفاق الاقتصادية للإمارات إيجابية مستقبلاً بدعم من النشاط المحلي.

وأشار إلى أن اقتصاد دولة الإمارات سجل نمواً قوياً هذا العام بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء. والأنشطة المرتبطة بمعرض إكسبو دبي 2020، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق “أوبك+”. ومن المتوقع استمرار الانتعاش مع عودة الدورة الاقتصادية.

وأوضح أن “النشاط غير النفطي في الإمارات، استفاد بشكل كبير من رفع التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كوفيد-19. بالإضافة إلى الدعم الذي حظي به القطاع جراء الانتعاش السياحي السياحة ومعرض إكسبو دبي”.

ولفت إلى أن “دولة الإمارات نجحت خلال الأعوام الماضية في تطوير بنية تحتية عالية الجودة وقطاعات اقتصادية قوية. إضافة إلى قدرتها على استقطاب الطاقات البشرية والاستثمارية وهو ما أسهم في تخفيف تداعيات جائحة كوفيد –19 والعودة للانتعاش سريعاً”.

ومن المتوقع، وفق المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي، ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات إلى أكثر من 6% خلال عام 2022. مقابل 3.8% خلال عام 2021، فيما رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 7.6% في نهاية العام الجاري. مقابل تقديراته السابقة البالغة 6.5%، وذلك نتيجة الأداء القوي من بعض القطاعات غير النفطية ومن بينها السياحة والضيافة، والعقارات، والنقل، والتصنيع.