نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يلتقي سيدة إسرائيل الأولى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 11:57 صباحاً - التقى سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية والتعاون الدولي، في أبوظبي، السيدة الأولى في إسرائيل “ميشال هرتسوغ”.

وتناول الجانبان، وفق “وام”، علاقات التعاون بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل ودفع التعاون الثنائي في المجالات المختلفة قدماً. بما يحقق مصالح البلدين المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما حضر سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” والسيدة “ميشال هرتسوغ”، حفل فرقة أوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية. والذي عقد في قصر الإمارات، ويعد الأول من نوعه في المنطقة.