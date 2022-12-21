نشكركم على متابعتكم خبر أم القيوين.. قرار حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد يبدأ في 1 يناير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

يدخل قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في أم القيوين، حيز التنفيذ، اعتباراً من 1 يناير 2023م. بحسب ما أعلنه المجلس التنفيذي للإمارة.

ويتم اعتبارا من الأول من يناير المقبل استبدال الأكياس البلاستيكية، ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، بأكياس متعددة الاستخدام. ذات مواصفات ومعايير فنية تعتمدها دائرة بلدية أم القيوين، أو قابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش.

وتلتزم منافذ البيع في إمارة أم القيوين بفرض تعرفة لا تقل عن 25 فلساً من تاريخ 1 يناير 2023، على كل كيس بلاستيكي ذي استخدام واحد تقدمه إلى المستهلك. تمهيداً للحظر الكامل على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة.

ويهدف القرار إلى حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي، والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخاطئة. وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها، بخفض استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وصولاً إلى حظرها، وتعزيز سلوكيات أفراد المجتمع من خلال برامج التوعية والتثقيف البيئي بما يقلل من البصمة البيئية. ودعم جهود الإمارة نحو تحقيق استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام.