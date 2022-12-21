نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تؤكد دعمها الكامل لاستقرار الأردن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 08:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، دعمها وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشدّدة على أهمية ضمان الاستقرار والأمن في البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي – في بيان لها – عن دعم دولة الإمارات لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية، كما جددت موقفها الثابت ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

هذا وعبّرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الأردن الشقيق ملكاً وحكومة وشعباً في استشهاد عدد من رجال الأمن أثناء مداهمة مقر خلية إرهابية، ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.