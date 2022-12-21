نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الأربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 08:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح: شمالية شرقية – جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف – متوسط ومضطرب شمالاً ومع السحب.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:37عند الساعة 00:36. الجزر الأول عند الساعة 18:13 والثاني عند الساعة 04:54.

بحر عمان: خفيف – متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:01 والثاني عند الساعة 07:30 الجزر الأول عند الساعة 13:50 والثاني عند الساعة 02:27.