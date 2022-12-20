نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع حجم تمويلات البنوك الوطنية للتجارة والصناعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 07:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

شهدت التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الإمارات، قفزة بنحو 37.2 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى.

وأظهرت أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة. وصل إلى 720.8 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقابل نحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر 2021، بزيادة بنسبة 5.44%.

وزاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس سنوي بنسبة 4.83% مقابل نحو 687.6 مليار درهم في سبتمبر 2021. بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.56% مقابل 717.3 مليار درهم في أغسطس السابق عليه.

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 89.5%. من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 805.1 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي. فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10.5% بما قيمته 84.3 مليار درهم.

ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية في إمارة دبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 354.8 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي.

كما بلغ نحو 350.6 مليار درهم للبنوك الوطنية في إمارة أبوظبي، و99.7 مليار درهم للبنوك الوطنية في الإمارات الأخرى.