نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تعزّي ماليزيا في ضحايا الانهيار الأرضي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 03:57 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعربت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع ماليزيا الصديقة في ضحايا الانهيار الأرضي الذي حدث في ولاية سيلانجور، وتسبب في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وفي إحداث أضرار جسيمة.

وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الماليزية والشعب الماليزي وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.