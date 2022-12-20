نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 10:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والجزر خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح شمالية شرقية – جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:56 عند الساعة 23:22 والجزر الأول عند الساعة 17:22 عند الساعة 04:03.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج أحيانت فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:16 عند الساعة 06:39 والجزر الأول عند الساعة 13:11 والثاني عند الساعة 01:30.