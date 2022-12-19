نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يرحب بقرار منظمة التجارة العالمية تنظيم المؤتمر الوزاري المقبل في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 05:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بقرار منظمة التجارة العالمية تنظيم المؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة في أبوظبي في فبراير 2024.

وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر: “164دولة في منظمة التجارة العالمية ستعقد محادثات تطوير التجارة العالمية في بداية العام 2024 في دولة الإمارات. نرحب بالدول المشاركة.. ونرحب بمنظمة التجارة العالمية.. وندعم كل التحركات الدولية التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات بين مختلف دول العالم وتحمي مستقبل التجارة العالمية”.

وكانت منظمة التجارة العالمية، قد أعلنت رسمياً أن المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية المقبل سينعقد في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة في فبراير 2024.