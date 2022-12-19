نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تضبط 159 متسولاً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 05:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت شرطة أبوظبي أنها ضبطت 159 متسولاً خلال الفترة من 6 نوفمبر ولغاية 12 ديسمبر الجاري على مستوى إمارة أبوظبي.

وشددت على “استمرار جهودها في التصدي لآفة التسول، التي تسيء للوجه الحضاري للمجتمع. باعتبارها من أشكال النصب المبطّن باتباع أساليب احتيالية مضللة”.

وأوضحت، وفق صحيفة “البيان”، أن المتسولين يحاولون كسب تعاطف أفراد المجتمع من خلال اختلاق قصص مضللة لأخذ الأموال.

وحذرت الجمهور من تصديق أساليبهم التي يهدفون من خلالها للحصول على المنافع المادية والعينية بتلك القصص المفبركة. التي يستجدون بها الجمهور أمام أبواب المساجد أو في الأسواق والطرقات.

وأبدت حرص مديريات الشرطة على تنفيذ حملات مستمرة لضبط المتسولين للقضاء على هذه الآفة المرفوضة. وحثت الجمهور على التعاون والمساهمة الإيجابية مع الشرطة في الحد من ظاهرة التسول. من خلال الابتعاد عن توزيع الصدقات والزكاة بشكل شخصي، والتوجه إلى القنوات الرسمية والهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور، إلى الإبلاغ عن حالات التسول عبر مركز القيادة والتحكم 999.